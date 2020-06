Ceny mieszkań w 2020. Eksperci przewidują spore obniżki

Ceny mieszkań w 2020 roku

Choć może nic na razie na to nie wskazuje, ponieważ na początku pandemii koronawirusa można było zauważyć wzrost cen mieszkań, to jednak jest jeszcze szansa, że w tym roku ceny mieszkań mogą znacznie się obniżyć. Niektórzy przewidują nawet 15-procentowe spadki. Eksperci PKO BP - dla portalu next.gazeta.pl - przygotowali raport "Nieruchomości Mieszkaniowe", w którym wspominają, że ceny mieszkań mogą obniżyć się nawet o 15 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Jest jednak pewne "ale".