Ceny mieszkań rosną. Mimo koronawirusa

Koronawirus wcale nie sprawił, że mieszkania tanieją. Wręcz przeciwnie - ceny mieszkań wciąż idą w górę

Według raportu Money.pl i Rynku Pierwotnego, w którym przeanalizowano ceny mieszkań w największych miastach w Polsce, najdrożej jest oczywiście w Warszawie . W stolicy Polski za 1 metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić aż 10583 zł . Dla porównania – miesiąc temu ceny były o 0,8 proc. niższe. Oznacza to, że nowe mieszkanie w Warszawie, o średniej powierzchni 62 metrów kwadratowych, kosztuje ponad 657 tys. zł!

Koronawirus nie wpłynął też na spadek cen mieszkań w Małopolsce. Kraków pozostaje w kolei miastem, gdzie ceny mieszkań są najwyższe w kraju. Owszem, za 1 metr kwadratowy trzeba tu zapłacić około 1100 zł mniej niż w Warszawie ale cena 9472 zł z metr kwadratowy robi wrażenie. Wzrost cen mieszkań w Krakowie, w dobie pandemii koronawirusa, jest nawet większy niż w stolicy Polski. W porównaniu do cen sprzed miesiąca zanotowano 2-procentowy wzrost.

Nowe mieszkania podrożały także w Gdańsku i Łodzi , i to podobnie jak w Krakowie – o 2 proc. Według raportu Money.pl i Rynku Pierwotnego w Gdańsku za 1 metr kwadratowy trzeba teraz zapłacić 8925 zł, natomiast w Łodzi - Łódź 6356 zł. W czasie pandemii koronawirusa wzrost cen mieszkań, choć nieco wolniejszy, zaobserwowano w Poznaniu – 1 metr kwadratowy kosztuje tam teraz 7628 zł (zaledwie o ułamek więcej niż miesiąc temu).

Koronawirus. Ceny mieszkań spadły tylko we Wrocławiu

Z miast, które Money.pl i Rynek Pierwotny wzięły pod uwagę, ceny mieszkań w czasie trwającej pandemii koronawirusa spadły tylko we Wrocławiu. Obecnie są niższe o 1 proc. w stosunku do cen mieszkań sprzed miesiąca. Za 1 metr kwadratowy mieszkania we Wrocławiu trzeba zapłacić 8558 zł.