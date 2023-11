Cenckiewicz: Są dowody na współpracę SKW z FSB

- Państwo znacie nagrania z Kadyn, Kadyny to prywatna restauracja, w której panowie spędzili nie tylko wiele godzin, ale Rosjanie tam nocowali. Są ujawnione nawet faktury na noclegi Rosjan. Płaciło za to SKW. Później były wizyty we Fromborku. To były dwa dni zapewniam, nie w strefie wydzielonej SKW, ale na mieście - relacjonował Cenckiewicz.