Celnicy przechwycili 5,6 tys. litrów wina

Ponad 7,5 tys. butelek hiszpańskiego wina przechwycili celnicy w Podkarpackiem. O losie skonfiskowanego ładunku zadecyduje sąd, ale alkohol prawdopodobnie nie powróci już do obiegu.

Jak informuje Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, było to największe tego rodzaju przejęcie w tym roku na Podkarpaciu. Wino o wartości około 56 tys. złotych jechało do odbiorcy w województwie podkarpackim. Kierowca "wpadł" podczas kontroli dokumentów, gdyż nie okazał dowodu uiszczenia podatku akcyzowego. 37-latek do momentu zakończenia postępowania karnego skarbowego pozostanie w areszcie, natomiast trefny ładunek trafił do celniczego magazynu.