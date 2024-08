Celine Dion kpi z decyzji sztabu Donalda Trumpa. "Serio, ta piosenka?"

Donald Trump stara się o powrót do Białego Domu. W trakcie wiecu wyborczego kandydata Partii Republikańskiej w Montanie na telebimie wyświetlono film, na którym Celine Dion śpiewa swój hit "My Heart Will Go On". Przedstawieciele piosenkarki szybko odcięli się od wykorzystania piosenki w taki sposób.