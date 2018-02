Cejrowski ostro o Tusku. "Zachowuje się jak świnia"

Znany z ciętego języka Wojciech Cejrowski tym razem wziął na tapet przewodniczącego Rady Europejskiej. Na antenie TVP Info znany podróżnik odniósł się do czwartkowego wpisu Tuska, w którym polityk zarzucił autorom ustawy o IPN, że wypromowali sformułowanie o "polskich obozach śmierci" na cały świat.

- Nie wiem czy Pan to puści, ale tak się zachowuje świnia. W czasie wojny było hasło „tylko świnie siedzą w kinie”. To jest ten rodzaj świni. W momencie gdy matka i nasz dom są atakowane, to nawet jeśli się nie zgadzam z partia rządzącą to nie pluję w stronę Polski, tylko bronię - grzmiał na antenie TVP Info.

- Kiedy plują na Polskę, tak jak przed chwilą napluł Tusk, to jest to świnia, która siedzi w kinie. To jest świństwo grubszego kalibru. Chcę, by Polacy to sobie zapamiętali kiedy będzie startował w wyborach prezydenckich. To jest obrzydliwe zrobić coś takiego Polsce - podsumował.