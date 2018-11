CBA zatrzymało celników. Przyjmowali oni łapówki i pomagali w wyłudzaniu podatku VAT

CBA w środę zatrzymało 14 celników podejrzanych o przyjmowanie łapówek w zamian za pomoc w wyłudzeniu podatku VAT. Skorumpowani urzędnicy usłyszeli już zarzuty.

Oszustwo w TAX FREE wykryte przez CBA

TAX FREE to bardzo ciekawe rozwiązanie dla wszystkich obcokrajowców, którzy robią zakupy w Polsce. TAX FREE to możliwość odzyskania zapłaconego w naszym kraju podatku VAT. Takie rozwiązanie pozwala nabywcom uniknąć podwójnego płacenia podatków (w Polsce i kraju, w którym towar będzie używany). Aby skorzystać z tej ulgi należy jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze kupujący nie może być obywatelem państwa członkowskiego UE, a towar, który kupuje musi zostać wywieziony w stanie nienaruszonym poza granice UE. Dodatkowo podczas zakupu przedsiębiorca musi wystawić mu odpowiedni dokument potwierdzający zakup, a na granicy celnik potwierdzić zgodność dokumentu z fizycznie przewożonymi produktami. CBA w Rzeszowie dzięki własnemu śledztwu wyśledziło grupę celników, którzy wykorzystywali przepisy TAX GREE i poświadczali prawidłowość fałszywych dokumentów.

CBA zatrzymało celników

Akcja związana z wyłudzaniem podatku VAT dzięki ustawie o TAX FREE była dobrze zaplanowana. Pierwszym etapem był zakup produktów u nieuczciwych przedsiębiorców, którzy wystawiali klientom z Ukrainy dokumenty świadczące o zakupie określonej liczby towarów, za które państwo powinno zwrócić im podatek. W rzeczywistości do transakcji mogło w ogóle nie dochodzić lub ilość zakupionych przedmiotów była różna od tej na dokumencie (tak wynika z ustaleń CBA). Kolejnym etapem była kontrola graniczna. Tam w zamian za łapówkę celnicy poświadczali prawidłowość dokumentów. Kwoty wręczane strażnikom były różne. Jak informuje Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA, na granicy miała panować nieoficjalna stawka łapówki wynosząca 2-3% zadeklarowanej kwoty TAX FREE. Dzięki takiemu działaniu celnicy mogli wzbogacić się o kilka tysięcy złotych na każdej transakcji. Każdy z zatrzymanych mógł przyjąć od kilkudziesięciu do nawet dwustu łapówek.

CBA na tropie przestępców

CBA nadal prowadzi śledztwo, którego celem jest zatrzymanie wszystkich związanych ze sprawą nielegalnego wyłudzania VAT, dzięki TAX FREE. Niewykluczone, że w najbliższych dniach będzie dochodziło do kolejnych zatrzymań. Czternastu celników usłyszało już szereg zarzutów, pośród których znalazły się łapownictwo, poświadczenie nieprawdy dla osiągnięcia korzyści majątkowej i pomoc w oszustwie. Oskarżeni nie przyznają się do postawionych im zarzutów, jednak część złożyła już wyjaśnienia. Prokuratura nie zdecydowała jeszcze, czy wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla zatrzymanych przez CBA celników.