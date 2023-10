Carrefour przekaże 100 tys. euro na rozwój młodych liderów zmian!

Aktualna sytuacja na świecie wskazuje na potrzebę działań w dziedzinie zdrowia, środowiska i społeczeństwa. Z raportu WHO wynika, że młodzi ludzie coraz częściej doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego, a w wyniku pandemii COVID-19 młodzi ludzie na całym świecie doświadczyli zakłóceń w dostępie do edukacji. Do tego, według raportu WMO z 2022 roku susza, powodzie oraz fale upałów dotykają wyjątkowo dużą część świata,a średnie globalne temperatury w ciągu ostatnich 8 lat są najwyższe w historii. Te i inne czynniki klimatyczne wpływają na utrudnienia w rolnictwie i produkcji żywności oraz wzrosty cen jedzenia. Jednocześnie według raportu Deloitte z 2023 roku wynika, że obawy dotyczące klimatu są jednymi z największych zmartwień pokolenia generacji Z.