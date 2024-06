Cameron o całkowitym wstrzymaniu importu gazu z Rosji: Nadszedł czas

"Nadszedł ten czas"

W kwietniu agencja Reuters informowała, że do 15 proc. wzrósł import skroplonego gazu LNG z Rosji do UE. Po agresji Moskwy na Ukrainę Unia nie obłożyła embargiem importu rosyjskiego gazu. Rosja wysłała w zeszłym roku ponad 15,6 mln ton surowca do europejskich portów .