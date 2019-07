Całkowite Zaćmienie Słońca 2019: sprawdź, gdzie możesz obejrzeć stream NASA. Podajemy bezpośredni link

Całkowite Zaćmienie Słońca nad Ameryką Południową będziemy mogli zobaczyć już dziś, we wtorek 2 lipca na kanale NASA. Podajemy bezpośredni link do strony, na której udostępniono stream.

Zaćmienie Słońca 2019 – gdzie obejrzeć stream NASA?

We wtorek, 2 lipca fani zjawisk astronomicznych będą mogli podziwiać Całkowite Zaćmienie Słońca nad Ameryką Południową. Chociaż wystąpi ono nad Ameryką Południową, obraz na żywo zostanie udostępniony wszystkim internautom, bez względu na lokalizację. Jest to możliwe dzięki oficjalnemu kanałowi NASA, na którym pojawi się stream. Widok na żywo z teleskopów w Chile zostanie udostępniony o godzinie 21:00 czasu polskiego i potrwa trzy godziny, a na godzinę 22:00 zaplanowano godzinny program z komentarzem w języku angielskim oraz hiszpańskim. Bezpośredni link do streamu opublikowaliśmy poniżej.