Całkowicie zablokowana droga. Śmiertelny wypadek, samochód spłonął

Droga całkowicie zablokowana

Droga, która łączy S8 w rejonie Wielunia z autostradą A1 pod Piotrkowem i dalej prowadzi przez Kielce do Hrubieszowa jest zablokowana w obu kierunkach. Według policji utrudnienia potrwają co najmniej do godziny 12:00. Być może wtedy uda się uruchomić co najmniej ruch wahadłowy.