Całe miasto bez dostępu do wody. Sytuacja jest krytyczna

- Miasto nie może produkować wystarczającej ilości wody do walki z pożarami, do niezawodnego spłukiwania toalet i do zaspokojenia innych krytycznych potrzeb - zaalarmował gubernator Tate Reeves w trakcie awaryjnego briefingu w poniedziałek wieczorem, informując jednocześnie, że ten stan będzie obowiązywać przez czas nieokreślony.