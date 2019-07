Bytom. Spekulacje wokół eksplozji w kamienicy. Wkrótce wyniki sekcji zwłok

Bytom. Po wybuchu gazu w kamienicy zostaną przedstawione wyniki sekcji zwłok. Śledczy wskazują na to, że będzie to miało "istotne znaczenie" w ustaleniu przyczyn tragedii. W sobotę zginęła kobieta i jej dwie córki.

W sobotę w jednej z kamienic przy ul. Katowickiej w centrum Bytomia doszło do wybuchu gazu. Zginęły trzy osoby - 39-letnia kobieta i jej dwie córki w wieku 5 i 7 lat.

Katowicka prokuratura wszczęła śledztwo ws. "sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, skutkiem których jest śmierć". Rzeczniczka Beata Książek-Nowicka wskazuje na to, że śledztwo znajduje się na bardzo wczesnym etapie. Jak powiedziała w rozmowie z TVN24, wtorkowe wyniki sekcji zwłok "będą miały istotne znaczenie w ustaleniu przyczyn katastrofy".

W międzyczasie w mediach pojawiają się spekulacje, co mogło być przyczyną tragedii. "Fakt" i "Super Express" powołują się na słowa mężczyzny, który przedstawia się jako znajomy 39-latki. Wskazuje on na to, że kobieta, która zginęła w wybuchu, miała życiowe problemy: zmagała się z odejściem męża, chorobą oraz brakiem pracy.