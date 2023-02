Były wiceminister skarbu zatrzymany. Akcja CBA

"Z uwagi na trwające czynności nie komentujemy tej spawy do czasu zakończenia działań prowadzonych przez organy śledcze. Jednoczenie deklarujemy, że jesteśmy do dyspozycji służb prowadzących to postępowanie. Organizacja Pracodawcy RP działa nieprzerwanie, jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu. Na wniosek Rafała Baniaka prosimy o podawanie pełnego imienia i nazwiska oraz pokazywanie pełnego wizerunku" - głosi z kolei oświadczenie Pracodawców RP.