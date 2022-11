Dozór policyjny i wysoka kaucja. Sąd zmienił decyzję ws. Tomasza Misiaka i Macieja Wituckiego

Do 18 października do godz. 15 każdy z podejrzanych zobowiązany został do wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 200 tys. złotych. Dodatkowo nałożono na nich dozór policji. Podejrzani mają obowiązek zgłaszać się do komendy w swoim miejscu zamieszkania raz w tygodniu, w każdy poniedziałek. Podejrzani mają również zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano im także paszporty.