Były wiceminister PSL stanie przed sądem partyjnym. Za wulgarne wpisy po zwycięstwie Andrzeja Dudy

Politycy PiS podczas konferencji prasowej odnieśli się do słów Butry i wezwali prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza do reakcji. Na stronie Butry pojawiło się oświadczenie, w którym ten przeprosił wszystkich, którzy "zostali dotknięci" jego wpisami.

"Przepraszam i proszę o wyrozumiałość"

- Najciekawsze jest to, że to nam zarzucają język nienawiści, podczas gdy na każdym kroku spotykamy się z takim językiem jak u pana Butry. Dałbym radę najbliższym pana Butry, żeby go namówili do wizyty u odpowiedniego lekarza, a jemu radzę ograniczyć swoje kontakty do otoczenia ze swojego zawodu, a jest weterynarzem - powiedział Antoni Duda.