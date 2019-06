Były szef CBA Paweł Wojtunik: byliśmy z żoną urzędnikami, staliśmy się cukiernikami

Były szef CBA został cukiernikiem. Poinformował o tym na swoim profilu na Twitterze. jego zona otworzyła na warszawskim Ursynowie cukiernię o wdzięcznej nazwie "Dulcinella".

"Od zawsze byliśmy z żoną urzędnikami a wczoraj staliśmy się cukiernikami. Stojąc na bramce będę pilnował, aby nie stosowano u nas dyskryminacji ani klauzuli sumienia. Zakupów i gościny nie odmówimy nikomu. Nawet ZZ;) Zapraszamy do 'Dulcinelli'" - napisał na swoim profilu na Twitterze Paweł Wojtunik.

Właścicielką cukierni jest żona byłego szefa CBA. Ma jednak dwóch wspólników to prezes zarządu mołdawskiej sieci cukierni o tej samej nazwie, co cukiernia Wojtuników i jej właściciel.

Skąd mołdawskie słodycze w Polsce? To zapewne efekt pobytu byłego szefa CBA w Mołdawii. W 2016 roku został on doradcą wysokiego szczebla Unii Europejskiej premiera Mołdawii ds. korupcji.

Żona Wojtunika pracowała w ABW. Wzięła urlop bezpłatny by towarzyszyć mężowi na placówce w Mołdawii. W styczniu 2017 roku szefostwo Agencji odmówiło jej jego przedłużenia i w trybie natychmiastowym - jak informowało RMF FM - wezwało ją do powrotu do kraju. Kobieta nie zgodziła się na powrót, więc musiała odejść ze służby.