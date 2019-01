Były prezydent Wrocławia o ulicy Adamowicza. "Będę o tym rozmawiał"

Rafał Dutkiewicz przekonuje, że prezydenci miast nie są bezpieczni, co pokazuje przykład zabójstwa Pawła Adamowicza. - Przez 16 lat nigdy nie miałem tylu gróźb, co w ostatnim czasie - ujawnia.

Były prezydent Wrocławia skomentował ostatnie dyskusje dotyczące eskalacji mowy nienawiści w kontekście wydarzeń w Gdańsku. - Gęstość dysputy politycznej i społecznej w ostatnich miesiącach narastała. Przez 16 lat nigdy nie miałem tylu gróźb, co w ostatnim czasie. Były one zawoalowane. Nigdy nie przepuszczałem, że przerodzi się to w mord polityczny - powiedział w rozmowie z Faktem.

Samorządowiec odniósł się też do pomysłu uczczenia we Wrocławiu Adamowicza, nazywając jego imieniem jedną z ulic albo plac. - Będę rozmawiał o tym z moim następcą, prezydentem Jackiem Sutrykiem, z którym jechałem do Gdańska. Paweł to był wybitny człowiek, ale przez to, co się stało, urasta do jednego z symboli odnowy polskiej demokracji - podsumował Dutkiewicz.