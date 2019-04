Były prezydent Peru popełnił samobójstwo. Tuż przed aresztowaniem

Były prezydent Peru Alan Garcia popełnił samobójstwo, gdy do jego domu przybyła policja, by go aresztować w związku z zarzutami korupcyjnymi. Jak informuje CNN, 69-letni polityk zmarł w szpitalu.

Alan Garcia zmarł w szpitalu (East News)

Po tym, jak Garcia postrzelił się z broni palnej, został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł operację. Obrażenia okazały się jednak zbyt poważne i mimo natychmiastowej akcji ratunkowej polityk zmarł. CNN podaje, że przyczyną śmierci była rana wylotowa głowy.

Alan Garcia był podejrzewany o przyjmowanie łapówek od brazylijskiego przedsiębiorstwa budowlanego Odebrecht, które budowało w Limie metro w czasie jego drugiej kadencji. Firma przyznała się do przelania peruwiańskim urzędnikom prawie 30 mln euro w zamian za ustawienie przetargu.

Były prezydent Peru na co dzień mieszkał w Hiszpanii, jednak w listopadzie przybył do rodzinnego kraju, by złożyć wyjaśnienia w sprawie łapówek. Wówczas sąd nałożył na niego półtoraroczny zakaz opuszczania Peru.

Garcia był prezydentem Peru dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 1985-90 jako kandydat centrolewicowego Amerykańskiego Rewolucyjnego Sojuszu Ludowego, a po raz drugi - w latach 2006-11.

