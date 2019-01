Tony błota zalały miasto w Brazylii. Co najmniej 50 zabitych

Do katastrofy doszło w wyniku pęknięcia potężnej tamy. Zapora należy do jednej ze spółek górniczych i znajduje się w mieście Brumadinho niedaleko Belo Horizonte. Lokalne media informują już o co najmniej 50 zabitych i 300 zaginionych.

Trwa akcja ratunkowa (Twitter.com/RenovaMidia)

W sieci pojawiają się już pierwsze nagrania pokazujące tragiczny obraz zniszczeń. Wielu ludzie utknęło w grząskiej mazi.

Służby potwierdzają, że nie obyło się bez ofiar. Trudno jednak mówić jeszcze o konkretnych liczbach, bo setki osób uznaje się za zaginione.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wielu mieszkańców zostało już ewakuowanych.

Tama należy do brazylijskiej spółki górniczej Vale SA. Znajduje się w południowo-wschodniej części Brazylii, w stanie Minas Gerais.

Przypomnijmy, że Minas Gerais to region Brazylii od lat słynący z wydobycia złota, a także innych metali szlachetnych.

Poniższa grafika obrazuje część zniszczeń i potężną masę błota, jaka zalała miasteczko Brumadinho. Po prawej zdjęcie satelitarne przed, a po lewej po pęknięciu tamy.

