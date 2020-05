Były prezydent Olsztyna chce odszkodowania. Był oskarżony o gwałt na urzędniczce

Czesław Małkowski, który został uniewinniony od zarzutu gwałtu na ciężarnej urzędniczce, zwrócił się do sądu o odszkodowanie i gigantyczne zadośćuczynienie. Mimo to, nie ma co liczyć na szybkie rozpatrzenie sprawy - Sąd Najwyższy, na wniosek prokuratury, ponownie zbada sprawę.

Były prezydent Olsztyna Czesław Małkowski (zdj. arch.) (PAP)