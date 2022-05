Były prezes GetBack wychodzi z aresztu? Kulisy decyzji sądu, mocne słowa śledczych

Zwróciliśmy się do Izby Notarialnej w Warszawie z pytaniem, czy uzyskanie wpisu do hipoteki w ciągu dwóch tygodni jest działaniem ekstraordynaryjnym (bez informowania o kontekście dotyczącym Konrada Kąkolewskiego). Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości. "Tak" – odpisała nam krótko notariusz Ewa Serafin, szefowa Izby. A jakie przesłanki musiałyby nastąpić, aby przyspieszyć dokonanie wpisu do hipoteki? "Niestety nie znam takich przesłanek. To pytanie do sądu" – czytamy w odpowiedzi Izby na pytania Wirtualnej Polski.