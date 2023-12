Były premier atakuje rząd. "Kto wie, czy naród polski by się o tym dowiedział"

- Nie wiem, czy ktoś chciałby być uzdrowiony poprzez likwidację. To jest kompletne nieporozumienie. Jest to po to, by rząd nie podlegał krytyce. Każdy rząd musi mieć media niezależne. Wszyscy wiedzą, że główna stacja komercyjna jest podnóżkiem Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj to tylko telewizja Republika i do pewnego stopnia Polsat wypełniają misję patrzenia władzy na ręce - powiedział były premier.