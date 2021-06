Były poseł PiS został prezesem. Będzie zajmował się spółdzielczością

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych działalność rozpoczął w październiku 1992 r. Obecnie skupia ok. 420 rolniczych spółdzielni produkcyjnych, tj. ok. 45 proc. wszystkich spółdzielni działających czynnie na terenie całego kraju. W skład majątku Związku wchodzą m.in. składniki przekazane przez likwidatorów np. dawnych PGR-ów, a także darowizny od osób prawnych i fizycznych. Składki roczne wynoszą od 2,2 do 7 tys. zł w zależności od liczby pracowników spółdzielni.