Były policjant zatrzymany za rozbój. Media: to brat "prawej ręki" Szymczyka

Do rozboju miało dojść w sobotę 21 września. W akcji brało udział czterech sprawców. Podawali się za policjantów i mieli zmusić 40-latka do wpuszczenia ich do jego domu. Zabrali z sejfu 150 tys. zł i m.in. dwa laptopy. Właściciela domu wywieźli i zostawili pod Radzyminem.