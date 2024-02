Były ksiądz ujawnia. "Przez pół roku żyłem z kobietą"

- Gdy zakochałem się po raz trzeci, już po terapii, powiedziałem "pójdę w to, bo nie widzę już dla siebie nadziei". Nie widzę możliwości, aby dalej w tym systemie funkcjonować. Stwierdziłem, że modlitwa mi nie pomaga, proboszcz i biskup też nie pomaga, to umówię się na randkę. No i podziało - wskazał.