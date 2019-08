Były ksiądz i poseł skazany. Był oskarżony o nakłanianie do zabójstwa żony i przekręty finansowe

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Romana K. na 10 lat więzienia. Prokuratura oskarżała go o nakłanianie do zabójstwa żony i wyrządzenie znacznej szkody spółce, którą zarządzał. Wyrok nie jest prawomocny.

Roman K. miał nakłaniać dwóch mężczyzn do zabójstwa swojej żony. Jednemu z nich miał zaoferować pół miliona zł. Jego była żona mieszka obecnie w Kanadzie. Na procesie występowała jako oskarżyciel posiłkowy - informuje portal dzienniklodzki.pl.

Roman K. to były duchowny rzymskokatolicki. Jako ksiądz pracował trzy lata. Po opuszczeniu stanu kapłańskiego napisał książkę. Przez kilkanaście lat był redaktorem naczelnym gazety "Fakty i mity". Przez kilka lat należał do SLD. Do Sejmu dostał się z list Ruchu Palikota. W parlamencie zajmował się sprawami świeckości państwa.