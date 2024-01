Były krzyki, Biden zamilknął. Sala zareagowała natychmiast

Zwolennicy Palestyny najpierw zostali zagłuszeni przez wyborców Bidena skandujących "Jeszcze cztery lata!", a następnie usunięci z sali. - Rozumiem tę pasję. Ale po cichu pracuję z izraelskim rządem, by skłonić go do ograniczenia (działań wojennych) i znaczącego wyniesienia się z Gazy - powiedział Biden chwilę później. Dodał, że robi wszystko, co w jego mocy, by to osiągnąć.