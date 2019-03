Były ambasador USA: bez entuzjazmu ws. Fort Trump

Nie widzę dużego poparcia dla tego pomysłu w Kongresie - tak o budowie stałej bazy armii USA w Polsce mówi były amerykański ambasador w Warszawie Stephen Mull.

Dyplomata ocenia, że politycy w Waszyngtonie ostrożnie podchodzą do budowy tzw. Fort Trump nad Wisłą. - Przynajmniej teraz tak to wygląda w Kongresie. Nie ma impulsu - stwierdza w rozmowie z RMF FM wieloletni pracownik Departamentu Stanu USA, a teraz ekspert Uniwersytetu stanu Wirginia

- Trzeba podkreślić, że obecność rotacyjna to też dobre rozwiązanie. W tej chwili w Polsce jest ok. 4 tys. żołnierzy Stanów Zjednoczonych i to jest dowód naszego wkładu w zapewnienie bezpieczeństwa Polsce - przypomina Stephen Mull.