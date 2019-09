Były agent CIA: Putin ostrzegał George’a W. Busha przed atakami

Prezydent Rosji Władimir Putin twierdził w przeszłości, że ostrzegał Amerykanów o zagrożeniu, zanim doszło do ataku na World Trade Center. W swojej najnowszej książce taką samą tezę stawia teraz były agent CIA (Centralnej Agencji Wywiadowczej USA).

George Beebe pracował w przeszłości dla amerykańskiego rządu. Zajmował się m.in. pozyskiwaniem i analizą informacji o innych państwach. Teraz wydał książkę pod tytułem: "The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe" (tłum. Rosyjska pułapka: Jak nasza wojna cieni z Rosją może doprowadzić do katastrofy nuklearnej).