Było rodeo, a teraz nowa sensacja. Jarosław Kaczyński zna hity disco polo

Wiemy, że uwielbia oglądać zawody rodeo oraz skoki narciarskie. Podczas posiedzenia Sejmu potrafi wnikliwie studiować Atlas Kotów. Podczas pikniku patriotycznego w Pułtusku Jarosław Kaczyński wypowiedział się na temat swoich gustów muzycznych. Na pewno zaskoczył wielu swoich sympatyków.

W sobotę 4 maja Jarosław Kaczyński wziął udział w pikniku patriotycznym w Pułtusku. Na scenie pojawił się nie tylko prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, ale także premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło. Sceniczne występy polityków uświetnił pokaz walk husarii i koncert zespołu disco-polo Bayer Full. Taki zestaw atrakcji to nowy pomysł partii na konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Co prezesowi w duszy gra. Ło ho ho ho

Bayer Full i PiS

Dodajmy, że zespół Bayer Full z liderem Sławomirem Świerzyńskim są twórcami m.in takich hitów jak "Majteczki w kropeczki", "Wszyscy Polacy", "Blondyneczka", czy "Zabrałaś serce moje". Ponadto zespół włączył do repertuaru liczne piosenki biesiadne. Lider zespołu Sławomir Świerzyński odciął się od PSL , którego był wieloletnim członkiem. To po przystąpieniu tej partii do Koalicji Europejskiej - wraz z PO, SLD i ugrupowaniem .Nowoczesna.

Disco polo to nie jedyny gatunek muzyki, której słucha prezes Kaczyński. Kilka lat temu wyjawił, że słucha The Beatles, a ze współczesnych zespołów U2. Polityk zaskoczył też wyznaniem, że lubi oglądać rodeo. - Akurat rodeo, to na bykach, bo jest jeszcze to na koniach, lubię, bo mnie ono po prostu strasznie bawi, śmieszy - powiedział.