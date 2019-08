Było jej żal Roberta Biedronia. Jadwiga Staniszkis dla WP: powinien zostać na szczeblu samorządowym

Jadwiga Staniszkis bardzo ciepło wypowiadała się o Robercie Biedroniu. Dziś przyznaje, że "było jej żal". Choć, jak zaznacza, wciąż go szanuje, nie wypowiada już jego nazwiska w kontekście wyborów prezydenckich. Lidera Wiosny widzi niżej.

Ponadto, opozycja mało skutecznie "przeszkadza" PiS. - Gdybym była opozycją, to inaczej bym prowadziła kampanię, bardziej merytorycznie - podkreśliła Staniszkis. Jak zaznaczyła, dla niej ważna jest ocena koncepcji Polski, jaką mają poszczególne ugrupowania. - Być może obudzą się środowiska inteligenckie i zaczną analizować merytorycznie, co zrobił PiS i co zrobiła Platforma, różnicując sytuacje w poszczególnych regionach i konkretnie oceniając ludzi, którzy mieli prawo do decyzji - powiedziała.