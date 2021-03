Byli ścigani w całej UE. Zapadła decyzja czy zostaną w Polsce

Martin został odebrany rodzinom

13 miesięcy rozłąki

Po upływie blisko 13 miesięcy, den Hertogowie w końcu otrzymali zgodę na wizyty u syna w ośrodku w którym przebywał. Podczas jednego z takich spotkań, rodzice z obawy przed utrata kontaktu z dzieckiem, zdecydowali się bez wiedzy władz placówki wyjechać do Polski. Wybrali ten kierunek, ponieważ słyszeli, że to właśnie w Polsce mogą uzyskać pomoc. Wówczas holenderski sąd wydał za Państwem den Hertog Europejski Nakaz Aresztowania w związku z podejrzeniem uprowadzenia.

- Państwo polskie zdecydowało, że ani nie wyda obywateli Rosji oraz Australii władzom holenderskim, a jednocześnie sąd nie zdecydował się na to, by wykonać orzeczenie sądu holenderskiego o tym, żeby Martin, ośmioletnie dziecko, zostało wydane do Holandii - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej minister w KPRM, b. wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik.