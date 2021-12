Byli prezydenci o "lex TVN". "Ogromna nienawiść"

Jego zdaniem Kaczyński wie, że TVN przeszkadza PiS w niezakłóconym sprawowaniu władzy. Stwierdził jednak, że pomysł takie, jak "lex TVN" godzą we wszystkich Polaków. - Jarosław Kaczyński i PiS są głęboko przekonani, że rządziliby do końca świata, gdyby im nie przeszkadzały wolne media, opozycja, wolne sądy. To jest taka dziwna mentalność. Problem polega na tym, że PiS może coś na tym, w sensie partyjnym, ugrać, ale Polska straci bardzo wiele - powiedział.