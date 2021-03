Była szefowa Kancelarii Prezydenta w Radzie Nadzorczej spółki Orlenu

Była szefowa Kancelarii Prezydenta, a od niedawna prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska jest też członkiem Rady Nadzorczej Anwilu. Spółka w całości należy do PKN Orlen. W odpowiedzi na nasze pytania Anwil zapewniał, że powołanie byłej minister było transparentne. Równocześnie zasłonił się przepisami RODO.

Halina Szymańska została członkiem Rady Nadzorczej Anwilu na początku 2021 roku. Informacja na ten temat pojawiła się w Krajowym Rejestrze Sądowym 14 stycznia. Rada liczy obecnie 9 członków. I zasiada w niej m.in. Sylwia Sobolewska, żona posła PiS Krzysztofa Sobolewskiego, przewodniczącego komitetu wykonawczego partii i pełnomocnika komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Anwil z siedzibą we Włocławku (kujawsko-pomorskie) to podmiot należący do PKN Orlen, w którym płocki koncern ma 100 proc. akcji. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

Na nasze pytania o szczegóły powołania Haliny Szymańskiej do Rady Nadzorczej, wynagrodzenie, częstotliwość posiedzeń, zakres obowiązków Anwil nie odpisał. Mimo że prezes ARiMR jest osobą publiczną, spółka zasłoniła się przepisami RODO.

- Spółka nie udziela szczegółowych informacji na temat spraw personalnych zgodnie z obowiązującymi standardami, dodatkowo uregulowaniami w zakresie przepisów wynikających z rozporządzenia RODO. Wszystkie procesy rekrutacyjne w Grupie ORLEN prowadzone są w sposób transparentny, zgodny z uregulowaniami wewnętrznymi i przepisami prawa - przekazało nam jedynie biuro prasowe spółki.

Według przepisów obowiązujących w ramach grupy PKN Orlen, członkowie rad nadzorczych w spółkach zależnych od paliwowego koncernu zarabiają dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale 2020 roku. To ok. 11 tysięcy złotych brutto.

Halina Szymańska pracuje w dwóch miejscach

Przypomnijmy, że na co dzień Szymańska jest prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Została powołana na to stanowisko 20 października 2020 roku. Zarobki w rolnej agencji należą do jednych z najlepszych w państwowych instytucjach. Na koniec 2017 roku prezes ARiMR zarabiał 26,4 tys. złotych. Obecna pensja może być co najmniej o kilkaset złotych większa.

Według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, prezes agencji rolnej nie może być członkiem rady nadzorczej państwowej spółki. Wyjątkiem jest zasiadanie w radzie nadzorczej, o ile osoby te "zostały wskazane przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego, lub związek metropolitalny".

Kto wskazał do Rady Anwilu panią prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa? Pytani o to urzędnicy ARiMR nie odpowiedzieli nam na szczegółowe pytania. Anwil również nie odniósł się do uzasadnienia powołania szefowej agencji rolnej do RN spółki.

Spółka z siedzibą we Włocławku w całości należy do grupy kapitałowej PKN Orlen na czele z prezesem Danielem Obajtkiem. Ten sam Obajtek, o którym jest głośno w ostatnich dniach w kontekście nagrań ujawnionych przez "Gazetę Wyborczą", był prezesem ARiMR w latach 2016-2018.

Halina Szymańska blisko współpracowała z prezydentem Andrzejem Dudą

Przed pracą w Agencji Halina Szymańska od 2017 r. kierowała kancelarią Andrzeja Dudy.

- Typowa urzędniczka, skupiona na pracy, nie na medialnych występach - mówiło się wówczas w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej nie była znana na ogólnopolskiej scenie politycznej. Przez wiele lat pracowała jako szefowa zachodniopomorskiego ARiMR, później jako wiceszefowa w centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i działała w samorządzie jako radna sejmiku zachodniopomorskiego.

Z biogramu na stronach Agencji można było wyczytać, że jest mężatką i matką trzech córek. Jej zainteresowania to medycyna naturalna, brydż, ogród, literatura społeczna i psychologiczna, malarstwo współczesne i haft gobelinowy. Szymańska jest z wykształcenia lekarzem weterynarii, ale skończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych.

Szymańska kilkakrotnie była kandydatką na ważne stanowiska. W 2005 roku spekulowano, że Kazimierz Marcinkiewicz powoła ją na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. Wówczas jeszcze łączyło się ją ze stronnictwem Artura Balazsa. To ważna postać polskiej polityki w latach 90. i na początku XXI wieku, wciąż z bardzo dobrymi kontaktami wśród polskich polityków. Wojewodą nie została, ale szefowała zachodniopomorskiemu oddziałowi ARiMR. Kiedy agencja padła łupem Samoobrony, próbowano ją odwołać. Bronili jej wówczas lokalni politycy PiS.

Mniej szczęścia Szymańska miała w ogólnopolskiej polityce. Trzykrotnie startowała do Sejmu, ani razu nie udało jej się zdobyć mandatu. Najbliżej było w wyborach w 2015 roku, kiedy była 5. na liście PiS.