Była radna PiS musi przeprosić. Synowie Mazowieckiego wygrali

- Na przykład ja mam informacje: Tadeusz Mazowiecki - stalinowiec, komunista, agent NKWD, kolaborował z okupacyjną, bolszewicką władzą w latach stalinowskich; współpracował, proszę nie przeszkadzać, z szefem NKWD na Polskę, generałem - nie wiem, czy dobrze przeczytam - Sierowem, tak. No, i jeszcze taka wzmianka: odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd komunistyczny - stwierdziła była radna PiS. Dopytywana o źródła swoich informacji, stwierdziła, że ma je z internetu.

Początkowo synowie byłego premiera Wojciech i Adam domagali się od działaczki jedynie przeprosin na sesji Rady Miasta. Radna się na nie jednak nie zdecydowała, wygłosiła za to krótkie oświadczenie. Powiedziała m.in., że jej słowa "zostały wykorzystane do straszenia radnego pozwami cywilnymi”. Wnioskowała również o sprawdzenie działalności Tadeusza Mazowieckiego przez IPN. Rodzina polityka postanowiła więc wystąpić z pozwem do sądu cywilnego.