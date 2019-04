Była premier chce odbudować pozycję Polski. "Nie będę walić ręką w stół"

Ewa Kopacz zapewnia, że chce lepszej pozycji naszego kraju w PE. Ma jednak plan zrobić to inną metodą. - Nie zamierzamy obrażać innych. Będziemy siedzieć przy głównym stole, a nie jego obrzeżach - mówi. Zarzuca również kłamstwo Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Poseł PO zwróciła się też do Jarosława Kaczyńskiego, który nie chce przyjęcia euro w naszym kraju. - Apeluje do prezesa PiS, aby nie straszył Polaków wejściem do strefy euro. Chcę przypomnieć, że teraz nie ma dyskusji o tym, czy Polska wchodzi do strefy euro, czy nie. My rządziliśmy osiem lat i nie wprowadziliśmy Polski do strefy euro - przypomniała.