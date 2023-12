Była kurator komentuje: teraz do szkół wchodzi ideologia

- To nie jest tak, że ja czegoś nie akceptuję. Chodzi o to, że nie można wpychać młodych ludzi do transseksualizmu. Ludzi, którzy opowiadają, w jaki sposób ich zmanipulowano i doprowadzono do tzw. zmiany płci, bo płci - tak jak mówiłam - nie da się zmienić. Ci ludzie dziś cierpią, ci ludzie dziś płaczą i mówią, że zrobiono im wielką krzywdę. Taka zmiana powoduje, że wszystko w człowieku jest zaburzone, do końca życia cierpi. Musi brać hormony, leki. I cierpi - wyjaśniła.