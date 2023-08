Był księdzem 10 lat. Alkohol, wulgaryzmy, seks - to spotkał na plebanii

Paweł wspomina, że proboszcz żył z gospodynią w związku. - Kiedyś poszedłem do niego do mieszkania, żeby spytać, czy mogę wcześniej wyjechać na wakacje. Rozmawiamy w korytarzu, a z ich mieszkania wybiega pani w samych majtkach. Raz dzwoni do mnie, żebym poszedł do ich łazienki, bo nie wie, czy lokówkę wyłączyła, a wyjechali na weekend. Normalne mieszkanie pary. Na święta przyjeżdżała do nich rodzina. Robili wigilię na dole, ja siedziałem sam na górze w pokoju. Nie mogłem pojechać do rodziców, bo pasterka - opowiada.