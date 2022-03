Był korespondentem w Ukrainie. "Ciuchy przesiąknięte spalenizną, wszystko zachlapane krwią"

Dziennikarz mówił też, czy zamierza wrócić do Ukrainy. - Serce podpowiada, żeby wrócić, to poczucie, że po coś jest się tym dziennikarzem. Ja bym chciał, ale chciałbym to zrobić w sposób bezpieczny. Czuję, że trzeba tam być – zaznacza Bojanowski. - Trzymam kciuki za Ukraińców. Poznałem mnóstwo wspaniałych osób. Myślę o nich. Nie zostawmy ich. Konflikt będzie jeszcze trwał i to czy my – dziennikarze – będziemy o tym mówić, to jest nasza odpowiedzialność – podsumował.