Byki uciekły z gospodarstwa. Udało się je odłowić

Stado byków na wolności. Od tygodnia próbują je wyłapać

Na początku czerwca pisaliśmy, że 33 byki uciekły z jednego z gospodarstw w powiecie nyskim. Większość udało się już odłowić, ale na wolności pozostało 11 zwierząt. W powiecie prudnickim, do którego przeniosły się zwierzęta, działa sztab kryzysowy. Leśnicy apelują, by nie wchodzić do lasu.