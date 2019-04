Bydgoszcz. Brutalny atak na starszego mężczyznę w tramwaju. "Jeszcze słowo"

Policja zajmuje się drastycznym atakiem na 72-latka. Starszy człowiek był bity po twarzy i głowie w bydgoskim tramwaju. Prawie nikt nie zareagował.

Mężczyzna bił starszego człowieka po głowie i twarzy (Youtube.com)

- Na szczęście obrażenia nie są poważne. Wstępne wprawdzie założyliśmy, że zakwalifikujemy zdarzenie jako uszkodzenie ciała. Teraz jednak mówimy już o naruszeniu nietykalności cielesnej - powiedział w rozmowie z portalem expressbydgoski.pl kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.

Policja odnalazła 72-latka. Mężczyzna nie chce jednak składać oskarżenia prywatnego. Funkcjonariusze nadal szukają człowieka, który go bił.

Do zdarzenia doszło w tramwaju jadącym trasą wzdłuż ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać wzburzonego człowieka stojącego nad 72-latkiem.

Brutalne ciosy w Bydgoszczy. Szokujące nagranie

Mężczyzna zachowuje się w agresywny sposób. Najpierw krzyczy, a potem strąca 72-latkowi czapkę z głowy. Żąda, by mu nie ubliżał.

Uwaga! Poniżej drastyczne nagranie.

W końcu uderza go wielokrotnie z otwartej dłoni w twarz i po głowie. , - Mało masz, k..., sk... zaje...? - krzyczy i każe 72-latkowi wysiąść z tramwaju. Jedna z kobiet krzyczy, by mężczyzna się uspokoił. Ale nikt nie wstaje, by mu pomóc.

Gdy starszy człowiek stoi przy drzwiach, by wysiąść, mężczyzna znów do niego podchodzi i strąca mu czapkę. Zostaje wtedy przez 72-latka kopnięty. Odwraca się i wielokrotnie uderza go w głowę z pięści.

Policja za pośrednictwem portalu apeluje, by w przypadku, kiedy jesteśmy świadkami takich sytuacji, nie być obojętnym i reagować. - Wystarczy wybrać numer 112 i powiadomić o konkretnym zajściu, nawet anonimowo. Takie zgłoszenie trwa zaledwie minutę. Jeśli jesteśmy blisko agresora i sami boimy się o własne bezpieczeństwo, należy oddalić się, w przypadku tej konkretnej sytuacji, na tył pojazdu, by dyskretnie wykonać telefon lub poprosić o to osobę trzecią. Po otrzymanym zgłoszeniu nasz patrol zjawi się we wskazanym miejscu, by interweniować"

Źródło: expressbydgoski.pl