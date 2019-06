Być tatą, który bardziej poświęca się dziecku

Równość w miejscu pracy to wyzwanie stojące przez współczesnymi pracodawcami. Dlatego Procter & Gamble wprowadza urlopy rodzicielskie umożliwiające ojcom odciążenie matek i spędzenie więcej czasu z dzieckiem w domu.

Co to oznacza? Że wraz z ustawowymi dwoma tygodniami, panowie będą mogli w sumie aż osiem tygodni spędzić ze swoim dzieckiem w domu. #ShareTheCare od marca 2019 roku działa w polskich oddziałach P&G. I cieszy się dużym zainteresowaniem. Z dodatkowych sześciu miesięcy płatnego urlopu korzysta kilkunastu ojców.

#ShareTheCare – o czym świadczą europejskie badania „Paternity and paternal leave policies across the European Union” – przyczynia się do wzmacniania więzi w rodzinnie. Nie tylko lepiej wpływa na rozwój dziecka, ale też pozwala rodzicom zacieśnić relacje partnerskie.