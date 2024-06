Burze nie odpuszczą. Nowe ostrzeżenia

Do wtorku burze w Polsce nie odpuszczą - podaje IMGW. Zagrożenie nawałnicami w całym kraju zniknie dopiero 4 czerwca. Wtedy na północy zrobi się spokojnie. Na południu nadal obserwowane będą wyładowania atmosferyczne.

Jak podaje IMGW, w sobotę czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Rano w rejonach nadmorskich miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Od godzin okołopołudniowych burze z opadami deszczu, miejscami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 30 mm, lokalnie około 50 mm.

Temperatura maksymalna od 19 st.C na południowym zachodzie, około 24 st.C w centrum i na wschodzie, do 26 st.C na zachodzie; chłodniej nad morzem około 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Podczas burz porywy wiatru do 90 km/h.

W sobotę (za wyjątkiem zachodniego Pomorza) obowiązują ostrzeżenia 1 i 2 stopnia przed burzami. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Z prognozy na niedzielę wynika, że musimy spodziewać się dużego zachmurzenia z większymi przejaśnieniami. Wystąpią burze z opadami deszczu, miejscami gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, miejscami około 40 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st.C do 23 st.C; chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu - około 17 st.C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h.

Prognoza na pierwszy tydzień czerwca

Jak czytamy w nowej 7 dniowej prognozie IMGW, początek tygodnia przywita nas kontynuacją burzowej pogody.

W poniedziałek więcej przejaśnień i mniejsza szansa na opady na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz i burze, także z gradem. Ulewne opady mogą towarzyszyć burzom w Zachodnich Karpatach. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 17°C na północy do 24°C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu także dość silny, zwykle zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

We wtorek na południowym wschodzie kraju pojawi się pofalowany front dający intensywne opady deszczu i możliwe wbudowane burze. Na pozostałym obszarze możliwe będą słabsze przelotne opady deszczu. Termometry w większości kraju w dzień pokażą do 20-22°C, na południowym wschodzie i nad samym morzem - od 15°C do 19°C.

Środa będzie pochmurna i deszczowa jedynie na północnym zachodzie. Tam także możliwe będą jeszcze burze. Na pozostałym obszarze dużo przejaśnień. Temperatura maksymalna wyniesie od 21°C do 25°C. Uwaga - temperatura w nocy na północy kraju spadnie poniżej 10°C.

W czwartek czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Na południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura w dzień wahać się będzie od 18°C na północy do 27°C na południu, nad samym morzem będzie nieco chłodniej, bo tylko od 15°C do 18°C. W trakcie burz możliwe porywy wiatru nawet do 75 km/h.

W piątek w północnej połowie kraju słonecznie, ale chłodno. Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C. W Polsce Południowej deszczowo i burzowo, ale zdecydowanie cieplej. Tam temperatura maksymalna od 23°C do 28°C.