Burze nad Bałtykiem. Ostrzeżenia przed sztormem

"Obserwowane i prognozowane są burze z porywami wiatru i intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. Porywy wiatru 7 do 8 w skali Beauforta" - podali w komunikacie synoptycy. Oznacza to, że wiatr będzie wiał z prędkością od 50 do 75 km/h. Fale mogą osiągać od 4 do nawet 5,5 metra wysokości.