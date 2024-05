Burze i gradobicia. Ostrzeżenia IMGW dla kilku województw

We wtorek, choć wróci do nas słońce, będzie jeszcze chłodniej. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni nad samym morzem, przez około 14 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 20 stopni Celsjusza miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny, północny i północno-wschodni. Porywy wiatru nad morzem wzrosną do 60 kilometrów na godzinę.