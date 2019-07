Burza wokół "Solid Gold". Aktorzy zorientowali się, że mimowolnie zagrają w spocie PiS.

To jeszcze nie koniec burzy wokół filmu "Solid Gold". Historia nawiązująca do piramidy finansowej Amber Gold ma być wykorzystana w nadchodzącej kampanii wyborczej. WP dowiedziała się, że film wciąż jeszcze może być podrasowany. Tak, aby wątek politycznego parasola ochronnego nad przekrętem, lepiej przypominał afery z czasów rządów PO-PSL.

- Dołożymy wszelkich starań, aby nasz film nie był i nie mógł być wykorzystywany propagandowo. A co za tym idzie, by nie mogły zostać naruszone prawa współtworzących go artystów i pozostałych członków zespołu. Nie ma na to naszej zgody - deklaruje Michał Kwieciński, szef Akson Studio jednego z największych producentów filmowych w Polsce. To komentarz do doniesień "Gazety Wyborczej", która zapowiadała, że film będzie wykorzystany w kampanii wyborczej.