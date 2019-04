Burza wokół PRL-owskiego generała. Ostra wymiana zdań Wałęsy z Cenckiewiczem

PRL-owski generał Michał Janiszewski uniknął wyroku, bo prokurator z Instytutu Pamięci Narodowej uznał go za zmarłego, mimo że żył. Sprawę skomentował Lech Wałęsa, który zaatakował Sławomira Cenckiewicza. Członek Kolegium IPN odpiera zarzuty.

Gen. Michał Janiszewski uniknął wyroku powinien usiąść na ławie oskarżonych za wprowadzenie stanu wojennego, ale do tego nie doszło. Prokurator z IPN niesłusznie uznał, że nie żyje. Zmarł 10 lat później.

Jak informowaliśmy w WP , zawiadomienie do prokuratury w sprawie złożył poseł PO Krzysztof Brejza. "Największy skandal w historii RP związany z rozliczaniem komunizmu - celowe usunięcie z aktu oskarżenia gen. Janiszewskiego, twórcy WRON. Patrona karier wpływowych osób środowiska PiS. PiS-owscy prokuratorzy uśmiercili żyjącego generała" - napisał na Twitterze.

O sprawie błyskawicznie zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. "Funkcjonariusz Cenckiewicz tak krył gen. Michała Janiszewskiego, że nawet nie umieścił go w swojej książce o wpływach sowietów w LWP, a przecież Janiszewski był jednym z głównych pośredników Moskwy. Sympatia do kierowcy Macierewicza czy sekretarki Kaczyńskiego?" - zapytał były działacz "Solidarności" Krzysztof Król.

Właśnie na jego wpis odpowiedział Lech Wałęsa. "Cenckiewicz to 'historyk' widzący na prawe oko. Potrafi tylko mnie i moją rodzinę opluwać. Nie napisał o Janiszewskim, bo pani 'Basia' z panem 'Kaziem' pokazaliby mu inne 'długie ramię'" - stwierdził.

Wałęsa odniósł się do doniesień, że w biurze komunistycznego generała za czasów PRL-u pracowała zarządzająca biurem Jarosława Kaczyńskiego "pani Basia", czyli Barbara Skrzypek.

Cenckiewicz: wypraszam sobie

Co na to Cenckiewicz? "Mój związek z pionem śledczym IPN jest po prostu żaden. W 2007 r. byłem tylko doktorem nauk humanistycznych bez większych wpływów i możliwości (...) nie byłem nigdy konsultantem KŚZpNP-IPN w jakichkolwiek śledztwach, należę od lat do czołowych krytyków tej instytucji (pionu śledczego IPN)" - wskazał w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.