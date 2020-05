Burza wokół biskupa Edwarda Janiaka po filmie Sekielskich. Teraz nie udzieli święceń kapłańskich w Kaliszu

"Zabawa w chowanego". Burza wokół biskupa Edwarda Janiaka

Jak informował reporter WP Tomasz Molga, do prezydenta Kalisza trafił oficjalny wniosek, aby na uroczystości miejskie nie zapraszać już biskupa Janiaka. - Dopóki udział biskupa w tuszowaniu pedofilii w Kościele nie zostanie jednoznacznie wyjaśniony, nie powinien być on zapraszany do udziału w uroczystościach miejskich jako oficjalny przedstawiciel Kościoła katolickiego - powiedziała WP Barbara Oliwiecka, radna Koalicji Obywatelskiej w Kaliszu, która złożyła wniosek do władz miasta.