Burza po wpisie prezydenta. "Szaleństwo"

"Byłem przeciwnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale porównać go do zbrodniarza, który w ostatnich dwóch latach powiesił ponad tysiąc osób za sprzeciw wobec władzy to jest absolutna przesada. Na miejscu jego brata i rodzin ofiar pozwałbym Pana za naruszenie dobra osobistego - prawa do dobrej pamięci" - napisał.